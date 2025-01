L’equipaggio della ‘Galaxy Leader’, una nave commerciale sequestrata nel novembre 2023, è arrivato a Muscat, in Oman, dopo essere stato rilasciato dai ribelli Houthi dello Yemen. La nave era stata assaltata durante la navigazione nel corridoio del Mar Rosso. La mossa dei ribelli sostenuti dall’Iran rappresenta l’ultimo degli sforzi per attenuare gli attacchi di Israele dopo il cessate il fuoco a Gaza. Gli Houthi hanno dichiarato di aver rilasciato i marinai dopo la mediazione dell’Oman. Un jet della Royal Air Force del sultanato si è recato in Yemen mercoledì ed è decollato di nuovo circa un’ora dopo l’annuncio degli Houthi. I filmati trasmessi dalla televisione di Stato dell’Oman hanno mostrato i membri dell’equipaggio sorridenti che scendevano dall’aereo e venivano accolti da funzionari omaniti.

