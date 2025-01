Il cancelliere tedesco ha detto che "la presidenza Trump può essere una sfida per l'Europa"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un appello per una “Europa forte e sovrana” durante la conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, a Parigi per l’anniversario del Trattato dell’Eliseo. “Dobbiamo agire”, ha detto Macron, sottolineando che “l’unica risposta ai tempi in cui stiamo entrando è più audacia e indipendenza”. “Dopo l’entrata in carica della nuova amministrazione negli Stati Uniti, sta più che mai agli europei, e dunque ai nostri due Paesi, giocare un ruolo per consolidare un’Europa unita, forte e sovrana. Un’Europa attaccata ai legami transatlantici ma che sappia anche affermare i suoi interessi e difenderli, con i suoi valori e i suoi strumenti europei”.

“La presidenza Trump per l’Europa può diventare una sfida. Ma L’Europa e gli Stati Uniti sono legati da una lunga storia di amicizia e collaborazione. Costruiamo su queste solide basi” ha detto Scholz, rammaricandosi per l’uscita dall’Oms di Trump. “La priorità degli europei oggi deve essere ancora di più la nostra Europa, e in primo luogo per la nostra competitività, prosperità e sicurezza” ha detto Macron.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata