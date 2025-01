“La presidenza Trump per l’Europa può diventare una sfida. Ma L’Europa e gli Stati Uniti sono legati da una lunga storia di amicizia e collaborazione. Costruiamo su queste solide basi”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi per l’anniversario del Trattato dell’Eliseo. “Il presidente Trump ha già preso o annunciato alcune decisioni. Ovviamente le analizzeremo nel dettaglio insieme ai nostri partner europei”, ha detto ancora Scholz.

