Centinaia di sfollati palestinesi si sono radunati davanti a un centro di distribuzione gestito dall’UNRWA a Khan Younis, nel sud di Gaza, per ricevere aiuti umanitari nel terzo giorno di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Alcuni lamentano che gli aiuti non sono sufficienti e di avere bisogno di più cibo, di vestiti e lenzuola per scaldarsi.

