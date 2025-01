Il discorso della presidente della Commissione Ue ha toccato anche alcuni temi sollevati da Trump, come gli accordi sul clima

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso al forum di Davos ha parlato di diversi temi: dal clima agli investimenti, dall’energia al futuro dell’Unione Europea. Dura la sua reazione alla decisione di Trump di uscire dagli Accordi di Parigi sul clima, presa con uno dei primi ordini esecutivi firmati: “E’ la migliore speranza per l’umanità”, ha detto.

“L’accordo di Parigi continua a essere la migliore speranza per tutta l’umanità. Quindi l’Europa manterrà la rotta e continuerà a lavorare con tutte le nazioni che vogliono proteggere la natura e fermare il riscaldamento globale. Allo stesso modo, tutti i continenti dovranno cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale e gestirne i rischi”.

Fare impresa nell’Ue

“L’Europa ha bisogno di un’Unione dei mercati dei capitali profonda e liquida. Il risparmio delle famiglie europee raggiunge quasi 1.400 miliardi di euro, rispetto a poco più di 800 miliardi di euro negli Stati Uniti. Ma le aziende europee faticano per attingere a questa somma e a ottenere i finanziamenti di cui hanno bisogno. Perché il nostro mercato dei capitali interno è frammentato” ha detto von der Leyen. “E perché ciò spinge i soldi oltreoceano: ogni anno 300 miliardi di euro di risparmi delle famiglie europee vengono investiti all’estero. Questa è una questione chiave che frena la crescita delle nostre startup tecnologiche e ostacola il nostro innovativo settore delle tecnologie pulite. I capitali non ci mancano. Manca un mercato dei capitali efficiente che trasformi i risparmi in investimenti, in particolare per le tecnologie in fase iniziale che hanno un potenziale rivoluzionario. Ecco perché creeremo un’Unione europea del risparmio e degli investimenti. Con nuovi prodotti europei di risparmio e investimento, nuovi incentivi per il capitale di rischio e una nuova spinta per garantire il flusso ininterrotto di investimenti in tutta la nostra Unione. Mobiliteremo più capitali per far prosperare l’innovazione made in Europe e l’assunzione di rischi”.

Von der Leyen sottolinea che altro pilastro della strategia europea è “rendere la possibilità di fare impresa più semplice in tutta Europa. Troppi dei nostri migliori talenti lasciano l’Ue perché è più facile far crescere le loro aziende altrove. E troppe aziende stanno frenando gli investimenti in Europa a causa di inutili formalità burocratiche. Dobbiamo agire a tutti i livelli: continentale, nazionale e locale. E vogliamo aprire la strada a livello europeo. Ad esempio, avvieremo una semplificazione di vasta portata delle nostre norme in materia di finanza sostenibile e due diligence. E faremo in modo di creare un ambiente favorevole affinché le nostre Pmi possano aumentare la loro capacità di costruire, produrre e innovare in Europa. Ma voglio andare ancora oltre. Oggi il mercato unico europeo presenta ancora troppe barriere nazionali. A volte le aziende hanno a che fare con 27 legislazioni nazionali. Offriremo invece alle imprese innovative di operare in tutta la nostra Unione secondo un unico insieme di norme. Lo chiamiamo il 28° regime. Diritto societario, insolvenza, diritto del lavoro, fiscalità: un quadro unico e semplice in tutta la nostra Unione. Ciò contribuirà ad abbattere gli ostacoli più comuni all’espansione in tutta Europa. Perché la scala continentale è la nostra più grande risorsa in un mondo di giganti”.

Von der Leyen: “Dura competizione strategica”

“L’ordine mondiale cooperativo che avevamo immaginato 25 anni fa non si è trasformato in realtà. Invece, siamo entrati in una nuova era di dura competizione geostrategica” ha detto von der Leyen. “Le principali economie mondiali stanno gareggiando per l’accesso alle materie prime, alle nuove tecnologie e alle rotte commerciali globali. Dall’intelligenza artificiale alla tecnologia pulita, dalla quantistica allo spazio, dall’Artico al Mar Cinese Meridionale: la gara è iniziata. Con l’intensificarsi di questa competizione, probabilmente continueremo a vedere un uso frequente di strumenti economici, come sanzioni, controlli sulle esportazioni e tariffe, che mirano a salvaguardare la sicurezza economica e nazionale. Ma è importante che bilanciamo l’imperativo di salvaguardare la nostra sicurezza con la nostra opportunità di innovare e migliorare la nostra prosperità”, rimarca.

“Venticinque anni fa, l’era dell’iperglobalizzazione stava per raggiungere il suo apice“. “Era la promessa di un mondo più integrato e cooperativo. 25 anni dopo, questa promessa è stata mantenuta? Sì, il mondo di oggi è ancora quasi più connesso che mai. Ma ha anche iniziato a fratturarsi lungo nuove linee” aggiunge von der Leyen. “Con la globalizzazione delle catene di fornitura, centinaia di milioni di persone uscivano dalla povertà, soprattutto in India e Cina – precisa -. In America, il boom delle dot-com era al suo apice, a simboleggiare l’ottimismo di un’economia globale connessa in cui la tecnologia era vista come una forza inequivocabile per la prosperità e la pace. Con la Russia che trasformava il G7 nel G8, la democrazia stava prendendo piede in tutto il mondo, alcuni addirittura dissero che era la fine della storia per la lotta ideologica. Nell’Unione Europea, la nostra moneta unica, l’euro, stava per avvicinare molto di più i nostri popoli e le nostre economie. L’economia globale ne raccolse i dividendi. E qui a Davos, i leader mondiali discussero di come la cooperazione globale e la tecnologia potessero aiutare a combattere la povertà e le malattie”.

Von der Leyen: “Diversificare forniture energetiche”

“Non solo dobbiamo continuare a diversificare le nostre forniture energetiche ed espandere le fonti pulite di generazione dell’energia da fonti rinnovabili e, in alcuni paesi, anche dal nucleare. Dovremo investire in tecnologie energetiche pulite di prossima generazione, come la fusione, la geotermia potenziata e le batterie allo stato solido“, ha detto von der Leyen.

“Prima dell’inizio della guerra di Putin, l’Europa riceveva il 45% della fornitura di gas e il 50% delle importazioni di carbone dalla Russia. La Russia era anche uno dei nostri maggiori fornitori di petrolio. Questa energia sembrava a buon mercato, ma ci esponeva al ricatto. Così, quando i carri armati di Putin sono entrati in Ucraina, Putin ci ha tagliato le sue forniture di gas e in cambio abbiamo sostanzialmente ridotto la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi in tempi record. Le nostre importazioni di gas dalla Russia sono diminuite di circa il 75%. E ora importiamo dalla Russia solo il 3% del nostro petrolio e niente carbone. Ma la libertà aveva un prezzo. Le famiglie e le imprese hanno dovuto affrontare costi energetici alle stelle e le bollette per molti devono ancora scendere. Ora, la nostra competitività dipende dal ritorno a prezzi energetici bassi e stabili. L’energia pulita è la risposta a medio termine, perché è economica, crea buoni posti di lavoro interni e rafforza la nostra dipendenza energetica. Già oggi l’Europa genera più elettricità dall’energia eolica e solare che da tutti i combustibili fossili messi insieme. Ma c’è ancora molto lavoro da fare per garantire che questi benefici vadano alle aziende e alle persone”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata