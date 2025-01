La presidente della Commissione europea, colpita da una grave polmonite, non è mai stata in terapia intensiva o con respiratore

“Siamo lieti di informarvi che la presidente” della Commissione europea Ursula von der Leyen “si sta riprendendo bene. Si trova nella sua casa di Hannover e non presiederà il Collegio di questa settimana. Ha chiesto alla vicepresidente Ribera di farlo al suo posto. La presidente riprenderà gli appuntamenti a fine settimana e prenderà parte al World Economic Forum a Davos e sarà alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Vi terremo informati per ulteriori aggiornamenti”. Lo dice Paula Pinho, prima portavoce della Commissione europea, durante il consueto briefing con la stampa.

Mai in terapia intensiva o con respiratore

“La Presidente von der Leyen non è mai stata attaccata a un respiratore o in terapia intensiva. Anzi, ha potuto mantenere i suoi contatti regolari con il suo team e persino rispondere a importanti telefonate esterne. La Presidente è stata in ospedale per circa una settimana, si è recata in ospedale per un appuntamento il 2 gennaio ed è rimasta per circa una settimana fino a venerdì scorso”. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Paula Pinho nel briefing quotidiano con la stampa.

“Abbiamo detto che la Presidente aveva una grave polmonite. Abbiamo detto che stava affrontando una grave malattia ad Hannover – ha aggiunto la portavoce rispondendo alle critiche di aver tenuto nascosto l’ospedalizzazione -. Abbiamo detto che la Presidente aveva annullato i suoi appuntamenti esterni nelle prime due settimane di gennaio. Abbiamo detto che la Presidente era in contatto quotidiano con il suo team e che stava prendendo telefonate importanti, come quella con la prima ministra Meloni. Pertanto vi abbiamo dato le informazioni critiche sullo stato di salute della Presidente dicendo di quale malattia si trattava e quanto fosse grave, e abbiamo chiarito che la Presidente era in grado di far andare avanti gli affari tenendosi quotidianamente in contatto con il team e con i leader, se necessario. Quindi la sua capacità di agire non è mai stata messa in discussione”.

