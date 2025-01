Un incendio è scoppiato in un hotel nella località sciistica di Kartalkaya, nella provincia di Bolu, nel nord-ovest della Turchia. Almeno 10 persone sono morte e 32 sono rimaste ferite. Due delle vittime sono decedute dopo essere saltate dall’edificio in preda al panico, ha dichiarato il governatore Abdulaziz Aydin. Le immagini delle tv locali hanno mostrato il tetto e gli ultimi piani dell’hotel in fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

