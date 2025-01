Foto dall'archivio - polizia in Turchia - AP

Un hotel è andato in fiamme, ancora da accertare le cause

Un incendio è scoppiato in un hotel nella località sciistica di Kartalkaya, nella provincia di Bolu, nel nord-ovest della Turchia. Almeno 10 persone sono morte e 32 sono rimaste ferite. Le immagini delle tv locali hanno mostrato il tetto e gli ultimi piani dell’hotel in fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Secondo quanto riporta l’emittente Trt news, l’incendio è scoppiato intorno alle 3.30 di questa notte (l’1.30 in Italia) nel ristorante dell’hotel di 12 piani. Nella struttura alloggiavano circa 234 persone.

Governatore: “Due morti dopo essersi lanciati da hotel in fiamme”

Il governatore Abdulaziz Aydin ha riferito che 2 delle 10 vittime nell’incendio sono morte dopo essersi lanciate “in preda al panico” dall’edificio in fiamme. L’ufficio di Aydin ha reso noto che sul posto sono state inviate 30 autopompe e 28 ambulanze e che l’incendio è stato in gran parte domato. La televisione privata NTV ha detto che alcune persone hanno cercato di calarsi dalle loro stanze usando delle lenzuola. Necmi Kepcetutan, un istruttore di sci dell’hotel, ha detto che stava dormendo quando è scoppiato l’incendio e che si è precipitato fuori dall’edificio. Ha raccontato alla televisione NTV di aver aiutato circa 20 ospiti a uscire dall’hotel che era avvolto dal fumo. La stessa emittente ha ipotizzato che il rivestimento in legno dell’esterno dell’hotel possa aver accelerato la propagazione dell’incendio.

La località sciistica

Kartalkaya è una popolare località sciistica sulle montagne di Koroglu, a circa 300 chilometri a est di Istanbul. L’incendio si è verificato durante la pausa invernale del semestre scolastico, quando gli alberghi della regione sono affollati.

