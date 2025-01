Donald Trump è intenzionato a mettere in atto il suo piano contro l’immigrazione illegale. “Domani vedrete qualcosa. Vedrete ordini esecutivi che vi renderanno estremamente felici. Molti, tanti”, ha detto il presidente eletto degli Stati Uniti alla vigilia del giorno del suo insediamento alla Casa Bianca. “Dobbiamo mettere il nostro Paese sulla giusta rotta entro il tramonto di domani sera. L’invasione dei nostri confini sarà fermata. E tutti i trasgressori illegali delle frontiere, in una forma o nell’altra, saranno sulla via del ritorno a casa”, ha aggiunto parlando ai suoi sostenitori alla Capital One Arena di Washington.

