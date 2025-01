Il bollettino del dottor Sefi Mendelovich: "Ci vorranno ancora giorni per completare gli ostaggi necessari"

Il primo bollettino da parte delle autorità sanitarie di Israele sulle condizioni di salute di Emily Damari, Romi Gonen e Doron Steinbrecher, le tre giovani donne che domenica sono state i primi ostaggi a essere rilasciati da Hamas nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Il dottor Sefi Mendelovich, vicedirettore generale dello Sheba Medical Center di Ramat Gan, ha detto che le tre donne “sono in condizioni stabili”. Lo riporta il Times of Israel. “Ci vorranno ancora alcuni giorni per completare tutti gli esami necessari“, afferma Mendelovich, precisando che il personale dell’ospedale continuerà a monitorare le condizioni cliniche delle 3 pazienti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata