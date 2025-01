Le tre donne ostaggio rilasciate ieri da Hamas, Romi Gonen, 24 anni, rapita dal festival musicale Nova, Emily Damari, 28 anni, e Doron Steinbrecher, 31 anni, rapite dal Kibbutz Kfar Aza, incontrano i loro familiari.

Le tre israeliane rapite il 7 ottobre, dopo essere state liberate, hanno raggiunto una struttura dell’Idf vicino al confine con la Striscia di Gaza e hanno riabbracciato i loro parenti e amici. Abbracci e lacrime di gioia hanno caratterizzato questo momento atteso 15 lunghi mesi. Le tre donne dovranno rimanere in ospedale per alcuni giorni. Tutti gli ostaggi liberati sono stati in grado di camminare con le proprie forze, nonostante le preoccupazioni per le loro condizioni di salute. Fuori dall’ospedale, centinaia di persone hanno festeggiato per il loro ritorno in Israele.

