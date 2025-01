Un impeccabile outfit tutto americano disegnato dallo stilista Adam Lippes

Melania Trump si conferma una First Lady di grande eleganza, indossando un impeccabile completo tutto americano per la cerimonia inaugurale del secondo mandato presidenziale del marito, Donald Trump. Ha scelto un raffinato completo blu scuro e avorio di Adam Lippes, completato da un elegante tacco a spillo e un cappello a falde larghe. Secondo gli esperti del settore, questo look la rende particolarmente ambita dalle case di moda made in USA.

