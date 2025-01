Chi prova ad aprire la app in Usa viene accolto da un messaggio pop-up dell'azienda. Il tycoon vuole rinviare di tre mesi il blocco

Oscurata l’app TikTok negli Stati Uniti. Gli utenti della popolare piattaforma non hanno più potuto accedere al social da sabato sera, poche ore prima dell’entrata in vigore di un divieto federale sul servizio. L’applicazione dell’azienda è stata rimossa dai principali store, compresi quelli gestiti da Apple e Google, mentre il suo sito web ha comunicato agli utenti che la piattaforma non era più disponibile. Gli utenti che hanno cercato di di aprire l’app, hanno trovato un messaggio pop-up dell’azienda che impediva loro di scorrere i video.

“Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta TikTok – Purtroppo questo significa che per il momento non potete usare TikTok”, la comunicazione diffusa agli utenti. “Siamo fortunati che il presidente Trump abbia indicato che lavorerà con noi per trovare una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica”, continua il messaggio, in riferimento alla promessa del presidente eletto Donald Trump di ‘salvare’ la piattaforma. Prima di questo annuncio, TikTok aveva comunicato agli utenti in un altro messaggio che il suo servizio sarebbe stato “temporaneamente non disponibile” e aveva detto di essere al lavoro per ripristinare il servizio negli Stati Uniti “il prima possibile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata