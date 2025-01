Se Hamas rimarrà al potere rimarrà instabilità nella regione. Questo il senso del discorso pronunciato dal ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar all’inizio del cessate il fuoco a Gaza. “Purtroppo non abbiamo raggiunto l’obiettivo di smantellare le capacità militari e governative di Hamas”, ha dichiarato il ministro che ha poi sottolineato: “Abbiamo avuto un avanzamento. Hamas si è trasformato da esercito del terrore a gruppo di guerriglieri. Ma riconosciamo il fatto che non abbiamo ancora raggiunto i nostri obiettivi in merito a questa questione, ma siamo impegnati a farlo”.

