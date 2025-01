Decine di camion di aiuti umanitari hanno attraversato il valico di Rafah, entrando a Gaza dall’Egitto dopo l’inizio del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. La tregua inaugura un periodo iniziale di sei settimane di calma e solleva le speranze per il rilascio di decine di ostaggi detenuti dai militanti e per la fine di un conflitto devastante durato 15 mesi. Un ritardo dell’ultimo minuto da parte di Hamas, che ha consegnato in ritardo la lista degli ostaggi a Tel Aviv, ha fatto slittare l’inizio della tregua di quasi tre ore e ne ha evidenziato la fragilità. Ma nonostante ciò, ben prima che la tregua entrasse ufficialmente in vigore, sono scoppiati i festeggiamenti in tutto il territorio di Gaza devastato dalla guerra con alcuni palestinesi che hanno iniziato a tornare nelle loro case o in ciò che resta di esse. Israele, nel frattempo, ha annunciato i nomi dei primi ostaggi che dovrebbero tornare a casa domenica, in cambio del previsto rilascio di decine di prigionieri palestinesi.

