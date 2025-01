Un video ha mostrato le auto su cui i primi viaggiavano i primi tre ostaggi liberati da Hamas mentre attraversavano Gaza City. Il convoglio era scortato dai miliziani del gruppo palestinese ed era circondato da una grande folla di persone. Gli ex ostaggi Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher hanno raggiunto una struttura dell’Idf vicino al confine con la Striscia di Gaza e hanno incontrato le loro madri. L’Idf afferma che le donne saranno sottoposte a una valutazione medica iniziale presso la struttura prima di essere portati in ospedale per incontrare il resto delle loro famiglie.

