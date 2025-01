(LaPresse) È caduta da un’altezza di 15 metri in Spagna la seggiovia che si è staccata nell’impianto di risalita della stazione sciistica di Astun, a Huesca, sui Pirenei. Lo riferisce la Guardia civil. Il bilancio, secondo quanto riporta El Mundo, è al momento di almeno 30 feriti, di cui 17 in condizioni gravi. Una donna, che presenta le condizioni peggiori, è stata portata all’ospedale Miguel Servet di Saragozza. Come ha indicato il direttore generale delle emergenze del Governo dell’Aragona, Miguel Ángel Clavero, l’incidente è avvenuto a causa di un guasto alla carrucola della seggiovia, che ha provocato la rottura del cavo che tratteneva una delle sedute. La stazione sciistica è stata chiusa e diversi ospedali della zona sono stati attivati per accogliere i feriti. Lo riportano i media spagnoli. “Sono sconvolto dalla notizia dell’incidente alla stazione di Astún. Ho parlato con il presidente di Aragona Jorge Azcón per offrirgli tutto il sostegno del Governo. Tutto il nostro affetto è per i feriti e le loro famiglie”. È quanto scrive in un post sul social X il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, commentando quando accaduto nella stazione sciistica.

