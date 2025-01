Foto di archivio

L'incidente è avvenuto a causa di un guasto alla carrucola, che ha provocato la rottura del cavo che tratteneva una delle sedute

Una seggiovia nella stazione sciistica di Astun, nel nord della Spagna, è caduta da un’altezza di 15 metri provocando il ferimento di 30 persone, di cui 17 in modo grave. Una donna, che presenta le condizioni peggiori, è stata portata all’ospedale Miguel Servet di Saragozza. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. Sul posto sono stati dispiegati 5 elicotteri – uno da Saragozza, uno da Teruel, uno della Guardia Civil e 2 dalla Navarra – nonché una squadra di vigili del fuoco e 14 ambulanze.

Cade seggiovia ad Astun: guasto alla carrucola

Come ha indicato il direttore generale delle emergenze del governo dell’Aragona, Miguel Ángel Clavero, l’incidente è avvenuto a causa di un guasto alla carrucola della seggiovia, che ha provocato la rottura del cavo che tratteneva una delle sedute. La stazione sciistica è stata chiusa e diversi ospedali della zona sono stati attivati per accogliere i feriti. Lo riportano i media spagnoli.

Colaboramos en las tareas de auxilio tras un accidente en la estación de esquí de Astún (Huesca) donde se ha descolgado una línea de telesilla de 15 metros de altura. Participan guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, Servicio Aéreo y Seguridad Ciudadana… pic.twitter.com/weioCLGGOc — Guardia Civil (@guardiacivil) January 18, 2025

Testimone: “Diverse persone sono cadute e rotolate giù per la pista”

Una testimone che si trovava con il padre sulla seggiovia, María Moreno, ha raccontato a Canal 24 horas di aver visto diverse persone cadute a faccia in giù rimaste a terra per diversi minuti e altre rotolare giù per la pista; ha raccontato di essere riuscita a saltare in tempo e ha spiegato che alcuni dei feriti più gravi sono quelli sui quali è caduta addosso parte della struttura.

Sanchez: “Sconvolto da incidente a stazione sciistica Astun”

“Sono sconvolto dalla notizia dell’incidente alla stazione di Astún. Ho parlato con il presidente di Aragona Jorge Azcón per offrirgli tutto il sostegno del Governo. Tutto il nostro affetto è per i feriti e le loro famiglie”. È quanto scrive in un post sul social X il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez.

Impactado por las noticias del accidente en la estación de #Astún. He hablado con el presidente de Aragón @Jorge_Azcon para ofrecerle todo el apoyo del Gobierno. Todo nuestro afecto para los heridos y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2025

Il presidente dell’Aragona, Jorge Azcón, che si trovava nella stazione sciistica di Formigal, ha riferito su X di essersi recato nella zona dell’incidente. “Informato dell’incidente avvenuto nella stazione sciistica di Astún, mi sto recando sul posto da Formigal in compagnia del ministro Bermúdez de Castro. Tutti i servizi necessari del governo di Aragona sono al lavoro per assistere le persone colpite e i feriti”, si legge nel suo post su X.

