Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che nonostante i 15 mesi di “genocidio e massacri, Israele non è riuscito a spezzare la volontà di resistenza dei nostri fratelli e sorelle a Gaza”. Salutando l’accordo di cessate il fuoco, che entrerà in vigore domani, Erdogan ha avvertito che Netanyahu ha un “notevole record di violazioni del cessate il fuoco”, cosa che questa volta non dovrebbe essere consentita. Lo riporta Al Jazeera. Erdogan ha aggiunto che il cessate il fuoco tra Hamas e Israele è uno “sviluppo di speranza”. “Tutti dovrebbero fare la loro parte per evitare un ritorno al passato a Gaza, e una pressione costante dovrebbe essere esercitata su Israele”, ha aggiunto, parlando al congresso del suo partito.

