Intesa raggiunta nelle scorse ore per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. G7: "Sviluppo significativo"

I rappresentanti di Israele, Hamas, Stati Uniti e Qatar hanno firmato ufficialmente l’accordo sugli ostaggi a Doha, con un giorno di ritardo e dopo aver superato gli ultimi ostacoli. Lo riferisce il media Ynet sul proprio sito. La questione degli ostaggi è stata risolta intorno alle 18.15. Poi il presidente dello Shas, Aryeh Deri, ha accettato che tutti i dettagli fossero stati concordati. Non ci sono più ostacoli per Hamas.

Netanyahu convoca Gabinetto sicurezza su accordo

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato per oggi il suo Gabinetto di sicurezza cui seguirà una riunione del governo sull’accordo raggiunto per la liberazione degli ostaggi. L’annuncio, arrivato nella notte, sembra spianare la strada all’approvazione israeliana dell’accordo, che metterebbe in pausa i combattimenti nella Striscia di Gaza e vedrebbe il rilascio di decine di ostaggi detenuti dai militanti di Gaza in cambio di prigionieri palestinesi detenuti da Israele. L’accordo consentirebbe anche a centinaia di migliaia di palestinesi sfollati di tornare nelle loro case a Gaza.

G7, firma accordo per tregua è sviluppo significativo

I leader del G7 definiscono l’accordo di cessate il fuoco a Gaza “uno sviluppo significativo” ed esortano Israele e Hamas a lavorare per la sua “piena attuazione”. “Questo è uno sviluppo significativo”, afferma il G7 in una dichiarazione, esortando “tutte le parti a impegnarsi in modo costruttivo” nelle prossime fasi dei colloqui “per contribuire a garantire la sua piena attuazione e la fine permanente delle ostilità”.

Biden: “Netanyahu deve soddisfare legittime preoccupazioni palestinesi”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu “deve trovare un modo per soddisfare le legittime preoccupazioni dei palestinesi sulla sostenibilità a lungo termine di Israele”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Msnbc, nella sua ultima intervista prima del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. “Ho continuato a ricordare al mio amico, ed è un amico, anche se ultimamente non andiamo molto d’accordo, Netanyahu, che deve trovare un modo per soddisfare le legittime preoccupazioni di un vasto gruppo di persone chiamate palestinesi, che non hanno un posto dove vivere in modo indipendente”, ha dichiarato Biden.

Media, Netanyahu riprenderà guerra dopo prima fase accordo

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha raggiunto un’intesa con il primo ministro Benjamin Netanyahu sull’accordo per il cessate il fuoco e gli ostaggi firmato con Hamas a Doha la scorsa notte. Lo riferiscono Channel 12 e il portale Walla, citati da Times of Israel.

I due hanno trovato un accordo sulla richiesta di Smotrich che l’Idf riprenda i combattimenti contro Hamas a Gaza dopo la prima fase dell’accordo e sulla questione del controllo degli aiuti umanitari trasferiti nell’enclave palestinese. Smotrich e il suo partito Sionismo Religioso, dicono i media, voteranno contro l’accordo ma rimarranno nel governo grazie a questo accordo.

Tajani: “Italia è ben vista da tutte le forze in campo”

“Sosteniamo con forza l’accordo che ha portato al cessate il fuoco. Lunedì sarò a Gerusalemme, Tel Aviv e Ramallah per parlare con le autorità israeliane e palestinesi per incoraggiare un percorso che inizia con il cessate il fuoco. Dobbiamo arrivare alla pace”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Skytg24. “Stiamo facendo di tutto sin dall’inizio con il nostro progetto ‘Food for Gaza’, sostenuto da Israele e Palestina. L’Italia è ben vista da tutte le forze in campo”, ha dichiarato.

L’Italia invia 50 tonnellate di aiuti a Gaza

È partita dal porto di Monfalcone (GO) una nave diretta a Cipro con a bordo oltre 50 tonnellate di beni di prima necessità raccolti dalla ‘Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia‘.

Dopo l’arrivo al porto di Limassol, a Cipro, il materiale verrà successivamente trasferito a Gaza.

Ufficio Netanyahu, primi ostaggi rilasciati domenica

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che, nonostante i ritardi nella firma dell’accordo e nella sua approvazione da parte del governo, si prevede che i primi ostaggi saranno rilasciati da Gaza domenica, come previsto. Lo riporta Times of Israel. Una volta che l’accordo di cessate il fuoco sarà stato approvato sia dal gabinetto di sicurezza che dall’intero gabinetto, e sarà entrato in vigore, ha dichiarato l’ufficio, “il rilascio degli ostaggi potrà essere effettuato secondo lo schema pianificato”, che prevede la liberazione, domenica, di tre ostaggi.

