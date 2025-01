Pasdaran: "Cessate il fuoco vittoria dei palestinesi". Slitta la riunione del Gabinetto di sicurezza dello Stato ebraico

È passata la prima notte dopo l’annuncio dell’accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi detenuti nella Striscia. Il Medioriente si prepara all’inizio della prima fase della tregua, che avrà il via domenica, mentre nel mondo continuano le reazioni al raggiungimento dell’intesa. Ecco tutte le notizie del giorno IN AGGIORNAMENTO

Ufficio Netanyahu: niente voto finché Hamas non accetta tutto l’accordo

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu denuncia quella che ha definito una “crisi dell’ultimo minuto”, accusando Hamas di avere rinnegato parti dell’accordo nel tentativo di “estorcere concessioni dell’ultimo minuto”. “Il Gabinetto israeliano non si riunirà” per approvare l’accordo su cessate il fuoco a Gaza e rilascio degli ostaggi “finché i mediatori non comunicheranno a Israele che Hamas ha accettato tutti gli elementi dell’accordo“, ha dichiarato l’ufficio di Netanyahu. La riunione del Gabinetto israeliano per l’ok all’accordo era inizialmente attesa per stamattina alle 11 ora locale, le 10 in Italia.

Riunione Gabinetto Israele slitta a pomeriggio o sera

Slitta la riunione del Gabinetto di sicurezza israeliano sull’accordo di cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi. Secondo quanto riporta Channel 12 la riunione, inizialmente prevista per le 11 di stamattina ora locale (le 10 in Italia), sarà ritardata almeno al tardo pomeriggio, forse addirittura alla sera. Il motivo riportato è che, dopo l’annuncio dell’accordo dato ieri, i colloqui a Doha sono in realtà proseguiti nella notte fra mercoledì e giovedì per definire i dettagli finali. Nella notte l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che si sta discutendo, fra le altre cose, della lista dei detenuti palestinesi che Israele dovrà rilasciare in cambio della liberazione degli ostaggi. In particolare, l’ufficio di Netanyahu ha accusato Hamas di cercare vantaggi all’ultimo minuto e di volere imporre quali prigionieri palestinesi vadano rilasciati nonostante un potere di veto dato a Israele in una parte dell’accordo.

Media: 50 morti in raid Israele su Gaza dall’alba

Sono circa 50 i palestinesi uccisi in diversi raid israeliani che hanno colpito il nord della Striscia di Gaza dall’alba di oggi. È quanto riferisce una fonte medica ad Al-Jazeera. L’intensificarsi dei bombardamenti su Gaza è giunto dopo che i mediatori hanno annunciato il raggiungimento di un accordo su cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi in cambio di detenuti palestinesi. L’entrata in vigore dell’accordo è prevista per domenica.

Pasdaran: “Cessate il fuoco grande vittoria dei palestinesi”

Il raggiungimento di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è “una chiara e grande vittoria” dei palestinesi e “una sconfitta ancora più grande” per Israele. È quanto affermano i Guardiani della rivoluzione dell’Iran, definendo Israele il mostruoso regime sionista”. La dichiarazione è riportata dall’agenzia di stampa iraniana Tasnim.

