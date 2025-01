Condannata a sette anni anche la moglie Bushra Bibi

L’ex primo ministro del Pakistan Imran Khan e sua moglie, Bushra Bibi, sono stati condannati rispettivamente a 14 e sette anni di carcere per corruzione. Lo riferisce il loro avvocato. La coppia è accusata di aver accettato un regalo di un terreno da un magnate immobiliare, Malik Riaz, in cambio di denaro riciclato quando Khan era al potere.

I pubblici ministeri affermano che Riaz è stato poi autorizzato da Khan a pagare multe che gli erano state imposte in un altro caso utilizzando lo stesso denaro riciclato, pari a 190 milioni di sterline britanniche (240 milioni di dollari), che erano stati restituiti al Pakistan dalle autorità britanniche nel 2022 per essere depositati all’erario nazionale. Khan ha negato qualsiasi illecito e ha sostenuto fin dal suo arresto nel 2023 che tutte le accuse contro di lui sono un complotto dei suoi rivali per impedirgli di tornare al potere.

La prima condanna di Khan

Khan, che è stato destituito con un voto di sfiducia in parlamento nell’aprile 2022, era già stato condannato in precedenza per accuse di corruzione, rivelazione di segreti ufficiali e violazione delle leggi matrimoniali in tre diversi verdetti, ricevendo condanne rispettivamente a 10, 14 e sette anni. Secondo la legge pakistana, le pene devono essere scontate contemporaneamente, il che significa che la durata è quella della condanna più lunga.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata