La cantante lo ha annunciato sui social: "Straziante vedere tutte queste storie con così tanta sofferenza, perdita e distruzione"

Taylor Swift, in una storia sul proprio profilo Instagram, ha annunciato di aver fatto una donazione a 10 organizzazioni nell’area di Los Angeles, colpita da vasti incendi boschivi. “Gli incendi in California hanno devastato così tante famiglie”, ha scritto la cantante statunitense, “ed è stato straziante vedere tutte queste storie con così tanta sofferenza, perdita e distruzione. Mentre così tante persone affrontano alcuni dei periodi più difficili della loro vita, ci sono anche molte organizzazioni e gruppi straordinari che si uniscono per aiutare queste comunità a ricostruirsi”. Swift ha poi incluso i nomi di 10 fondazioni.

