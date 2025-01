Foto dall'archivio

Ci sono almeno 7 feriti: un minibus turistico è uscito di strada. La vittima era coordinatrice di Avventure nel mondo

Maxi incidente sulla autostrada principale di Cuba al chilometro 209, nel municipio Rodas di Cienfuegos: due morti e sette feriti. Una delle vittime è italiana. Lo riporta Granma.

Il tenente colonnello Yaser Moya, capo dell’Unità di Investigazione Criminale a Cienfuegos, ha riferito ai media locali che una delle vittime è di nazionalità cubana, mentre l’altra proveniva dall’Italia. “Tuttavia, al momento della chiusura dell’edizione – scrive Granma -, non era ancora stato possibile procedere alle rispettive identificazioni”.

L’incidente è avvenuto quando un autobus della compagnia Transtur, che viaggiava da L’Avana a Villa Clara con otto passeggeri e l’autista, si è schiantato contro il divisore di un ponte. I feriti sono stati trasportati all’Ospedale Provinciale Gustavo Aldereguía Lima.

Ante 2 hechos accidentales, nuestro sistema de salud evidenció su capacidad organizativa de recursos humanos y servicios, con la activación del sistema de urgencias para asistir a pacientes del incendio en la Termoeléctrica y el accidente en el km 209 de la autopista. pic.twitter.com/I5T7t3KJ89 — Dirección General Salud Cienfuegos (@DPSCfgos) January 17, 2025

Gli altri passeggeri di nazionalità italiana hanno riportato ferite. Sin dalla prima segnalazione, l’ambasciata d’Italia a L’Avana sta presentando assistenza ai connazionali in raccordo con la Farnesina. L’ambasciata mantiene costanti contatti con il personale medico e il tour operator.

La vittima

La vittima è una guida turistica italiana di Avventure nel mondo, Patrizia Crisolini Malatesta, 67 anni. Oltre a lei, morto l’autista del bus, cubano. “Abbiamo attivato tutti i contatti immediatamente, siamo in contatto con l’ambasciata, non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente”, hanno spiegato da ‘Avventure nel mondo’, “sappiamo che il bus è entrato in collisione con un camion, si è scontrato con una ringhiera ed è uscito fuori strada”. Ricostruzione che coincide con quella offerta dai media cubani.

Media: “Minibus turisti schiantato contro ringhiera cemento di un ponte”

Il minibus che trasportava dei turisti italiani a Cuba e uscito di strada si sarebbe scontrato con la ringhiera di cemento di un ponte al chilometro 209 della l’autostrada. Lo riferisce Diario De Cuba. Nell’incidente, avvenuto su un tratto dell’autostrada vicino al comune di Aguada de Pasajeros, a Cienfuegos, ci sono state due vittime, di cui una di nazionalità italiana.

I media cubani sottolineano come gli incidenti che coinvolgano i veicoli del trasporto pubblico si sono moltiplicati nelle ultime settimane sulle strade dell’isola. Circa una settimana fa uno schianto tra due autobus nella provincia di Camaguey ha causato tre morti e 54 feriti. Lo scorso 2 gennaio, sempre nella stessa provincia, il conducente di un camion carico di persone ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 63.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata