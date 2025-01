Il 18enne inizialmente è fuggito ma è stato arrestato poco dopo l'attacco

Uno studente di 18 anni ha accoltellato a morte due persone in una scuola superiore in Slovacchia. Un’altra persona si trova in condizioni critiche. Lo hanno comunicato le autorità locali.

Aggressione in una scuola in Slovacchia, cos’è successo

L’aggressione è avvenuta nella città settentrionale di Spisska Stara Ves, situata al confine con la Polonia. La polizia ha dichiarato che il sospettato ha attaccato un insegnante e due studenti. Il giovane inizialmente è fuggito ma è stato arrestato poco dopo l’attacco.

