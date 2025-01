Un automobilista ha investito una folla con la sua auto, ferendo gravemente una giovane donna, durante una protesta organizzata dagli studenti a Belgrado, in Serbia il 16 gennaio.

Proteste quotidiane e blocchi del traffico si sono svolti in tutta la Serbia in seguito al crollo, avvenuto a novembre, di una pensilina di cemento nel nord del paese che ha causato la morte di 15 persone. La televisione N1 ha riferito che la donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale in stato di coscienza. La televisione di stato RTS ha comunicato che la donna è in condizioni stabili.

La polizia ha dichiarato di aver arrestato l’automobilista, che è stato accusato di tentato omicidio. Diversi episodi simili sono stati segnalati durante le proteste dall’inizio dei blocchi, ma questo è il primo caso che ha provocato un infortunio grave. ONSCREEN LOGO: FONET

