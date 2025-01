La Securities and Exchange Commission ritiene che con l'acquisto della piattaforma social nel 2022, il tycoon abbia violato le leggi sui titoli

La Sec, la Securities and Exchange Commission, ha intentato una causa nei confronti di Elon Musk presso la corte federale per l’acquisto di 44 miliardi di dollari della piattaforma social Twitter, oggi chiamata X. Lo riporta il New York Times.

Musk avrebbe violato le leggi sui titoli

L’ente federale statunitense, preposto alla vigilanza delle borse valori, ritiene che con l’acquisto di Twitter nel 2022 l’imprenditore 53enne abbia violato le leggi sui titoli accumulando una grande posizione azionaria nella società senza presentare una notifica appropriata. Il tycoon avrebbe aspettato undici giorni prima di presentare la documentazione richiesta alla Sec.

