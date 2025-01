L'annuncio della presidente del Consiglio intervenendo alla 'Abu Dhabi Sustainability Week'

Giorgia Meloni ha annunciato una nuova partnership con Albania e Emirati Arabi Uniti per la produzione di energia green. “Sono molto lieta di annunciare la firma di una partnership strategica tripartita per lanciare un progetto tra le due coste dell’Adriatico. Con lo sceicco Mohammed bin Zayed e il primo ministro albanese Edi Rama parteciperò alla firma per attuare una nuova interconnessione energetica per la produzione di energia pulita in Albania ed esportare poi parte di questa energia anche in Italia grazie a un cavo sottomarino nel Mar Adriatico”. È quanto ha affermato la presidente del Consiglio – che oggi compie 48 anni – intervenendo alla ‘Abu Dhabi Sustainability Week’.

Energia green, siglato l’accordo

Roma, Abu Dhabi e Tirana hanno quindi siglato l’accordo per la cooperazione transfrontaliera nel settore dell’energia verde. Nella nota comune diffusa si legge che il partenariato strategico mira “a rafforzare la cooperazione nel settore delle energie rinnovabili e delle infrastrutture energetiche tra le tre nazioni”. Alla firma hanno assistito la premier Giorgia Meloni, il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e il primo albanese Edi Rama. A sottoscrivere l’accordo, per il governo italiano, è stato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

“Il quadro di partenariato strategico tripartito segna un passo significativo verso il rafforzamento della sicurezza energetica, la promozione dello sviluppo sostenibile e l’accelerazione della transizione verso l’energia pulita nella regione del Mediterraneo – si legge nella nota -. Il documento delinea le principali aree di cooperazione tra gli Emirati Arabi Uniti, l’Italia e l’Albania, tra cui la realizzazione di progetti di energia rinnovabile su scala gigawatt in Albania, con particolare attenzione al solare fotovoltaico, all’eolico e a soluzioni ibride con potenziale accumulo di batterie. Una parte significativa di questa energia rinnovabile sarà trasmessa all’Italia. Inoltre, la partnership supervisionerà l’implementazione di una trasmissione elettrica transfrontaliera interconnessione che collega l’Albania e l’Italia”.

Energia green, Meloni: “Progetto passo concreto, sono orgogliosa”

“Noi riteniamo che questo progetto che coinvolge i nostri tre governi sia molto importante anche per il settore privato e sono molto orgogliosa di questa iniziativa, perché questa mostra in modo tangibile nuove forme di cooperazione tra Paesi che possono sembrare molto distanti e che diventano partner”, ha spiegato Meloni. “Questa iniziativa costituisce un passo concreto verso una interconnessione veramente globale che va dall’Asia al Golfo, dall’Africa del nord all’Ue, in grado di fornire energia in modo bidirezionale”.

Energia green, Meloni: “Sviluppo interconnessioni chiave per nuova diplomazia”

“Se vogliamo veramente rendere concreta e sostenibile la transizione energetica dobbiamo essere sicuri di avere le infrastrutture giuste. E io sono certa che lo sviluppo delle interconnessioni può essere la chiave di una nuova diplomazia energetica che possa moltiplicare le possibilità di cooperazione”, ha aggiunto la premier.

Piano Mattei, Meloni: “Italia vuole essere hub energetico tra Ue e Africa”

“L’Italia vuole diventare un hub strategico per i flussi energetici tra l’Europa e l’Africa“, ha affermato anche la leader di Palazzo Chigi. “Siamo una piattaforma naturale del Mediterraneo e questo ci consente di essere un hub di distribuzione e di offerta”, “abbiamo questa grande ambizione che realizzeremo anche grazie al Piano Mattei e al piano di cooperazione con i Paesi africani che abbiamo lanciato tempo fa”, ha ribadito. Presente ad Abu Dhabi anche l’Amministratore Delegato di Enel, Flavio Cattaneo.

Meloni festeggia il compleanno: “Qui per ridare all’Italia il posto che merita”

Meloni intanto festeggia il suo compleanno. “E sono 48! Grazie a tutti per la forza e l’energia che mi date. Finché voi ci siete, continuerò a dare il massimo per restituire all’Italia il posto che merita nel mondo”, ha scritto sui social la presidente del Consiglio pubblicando una foto in cui tiene in mano un mazzo di rose con i colori della bandiera italiana.

E sono 48!

Grazie a tutti per la forza e l’energia che mi date. Finché voi ci siete, continuerò a dare il massimo per restituire all’Italia il posto che merita nel mondo. pic.twitter.com/TgXYVeFlik — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 15, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata