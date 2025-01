Il procuratore speciale ha indagato sull'assalto del 6 gennaio 2021. Il rapporto è stato reso noto a mezzanotte

È stato reso pubblico allo scoccare dalla mezzanotte il rapporto del procuratore speciale Jack Smith che ha indagato sull’assalto a Capitol Hill il 6 gennaio 2021 nel quale era coinvolto il presidente eletto Donald Trump. “Se non fosse stato per l’elezione del signor Trump e il suo imminente ritorno alla Presidenza, l’Ufficio aveva valutato che le prove ammissibili erano sufficienti per ottenere e sostenere una condanna al processo“, dice il rapporto.

Smith ha affermato che il suo team “ha difeso lo stato di diritto” mentre indagava sugli sforzi del presidente eletto Donald Trump per ribaltare i risultati delle elezioni del 2020, scrivendo in un rapporto molto atteso pubblicato martedì che sostiene pienamente la sua decisione di presentare accuse penali che, a suo avviso, avrebbero portato a una condanna se gli elettori non avessero rimandato il tycoon alla Casa Bianca.

Cosa era accaduto dopo l’assalto del 6 gennaio, nel quale Trump avrebbe avuto un ruolo chiave

Trump era stato incriminato nell’agosto 2023 con l’accusa di aver lavorato per ribaltare le elezioni. “Il punto di vista del Dipartimento secondo cui la Costituzione proibisce l’incriminazione e l’azione penale continuate contro un Presidente è categorico e non dipende dalla gravità dei crimini contestati, dalla solidità delle prove fornite dal Governo o dai meriti dell’azione penale, che l’Ufficio sostiene pienamente”, afferma il rapporto.

Il Dipartimento di Giustizia ha trasmesso il rapporto al Congresso martedì mattina dopo che un giudice ha rifiutato un tentativo di difesa di bloccarne la pubblicazione. Un volume separato del rapporto incentrato sull’accumulo di documenti classificati da parte di Trump a Mar-a-Lago, azioni che hanno costituito la base di un’incriminazione separata contro Trump, rimarrà per ora segreto.

La reazione di Trump: “Smith disperato e squilibrato”

“Per mostrarvi quanto sia disperato lo squilibrato Jack Smith, ha pubblicato le sue false conclusioni all’1 di mattina”. Così ha risposto sul social Truth il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump al rapporto del procuratore speciale Jack Smith che ha indagato sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

“Lo squilibrato Jack Smith non è riuscito a perseguire con successo l’avversario politico del suo ‘capo’, il corrotto Joe Biden, quindi ha finito per scrivere un altro ‘rapporto’ basato su informazioni che il comitato non selezionato di ciarlatani e teppisti politici ha ILLEGALMENTE DISTRUTTO E CANCELLATO, perché dimostrava quanto fossi totalmente innocente e quanto fossero completamente colpevoli Nancy Pelosi e gli altri”, si legge in un altro post, “Jack è un procuratore idiota che non è riuscito a far processare il suo caso prima delle elezioni, che ho vinto a valanga. GLI ELETTORI HANNO PARLATO!!!”.

