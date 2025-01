Un centinaio di persone si è radunato a Madrid, in plaza Salvador Dalí, davanti al WiZink Center, dove è in programma la partita dell’Eurolega di basket in cui il Real Madrid affronta la squadra israeliana del Maccabi Tel Aviv. “Non è una guerra, è un genocidio”, “voi sionisti siete i terroristi”, “Assassini”, hanno gridato i manifestanti, rivolti verso l’arena, sventolando le bandiere palestinesi. “Siamo tutti palestinesi”, e “Viva Palestina libera”, si legge su alcuni cartelli. La dimostrazione è sostenuta dalla campagna Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (Bds) contro Israele e dal partito Podemos che ieri ha chiesto ai ministri di Esteri e Interno di impedire l’ingresso in Spagna dei tifosi e del Maccabi Tel Aviv. “Non vogliamo che i tifosi facciano l’apologia del genocidio”, aveva affermato il segretario organizzativo di Podemos, Pablo Fernandez. Il ministro degli Esteri José Manuel Albares ha respinto la richiesta di Podemos affermando che bisogna lasciare lo sport “fuori dalla politica”.

