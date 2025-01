Il presidente eletto Trump potrebbe arrivare in città settimana prossima

IN AGGIORNAMENTO – Il rientro a casa degli sfollati provocati dagli incendi che stanno interessando la zona di Los Angeles non sarà una questione di giorni. Lo ha detto il capo del dipartimento dei vigili del fuoco della metropoli californiana, Kristin Crowley. Lo riporta la Cnn. L’obiettivo, ha assicurato, è far tornare gli sfollati nelle proprie abitazioni non appena potranno farlo in sicurezza. Le vittime intanto sono almeno 25. Il presidente eletto Trump potrebbe arrivare in città settimana prossima.

“Vi dirò e vi garantirò che quando sarà sicuro farlo, consentiremo alla popolazione di rientrare: questa è la priorità. Ma altrettanto importante è la sicurezza di quegli individui”, ha spiegato Kristin Crowley, sottolineando che non basteranno “giorni” per il loro ritorno a casa. “Non ci vorranno giorni”, ha spiegato. “Lo faremo il più velocemente possibile, ma deve essere sicuro”.

Meteo pericoloso per raffiche di vento forte

Mentre i i vigili del fuoco lottano contro gli incendi nella zona di Los Angeles, il National Weather Service americano ha avvertito che il meteo sarà “particolarmente pericoloso” nella giornata di oggi, quando le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 105 chilometri orar. Gran parte della California meridionale, nei pressi di Los Angeles, sarà soggetta al rischio di incendio sino a domani, comprese le zone densamente popolate di Thousand Oaks, Northridge e Simi Valley.

Trump forse a Los Angeles settimana prossima

Donald Trump sta valutando una visita a Los Angeles la prossima settimana per verificare i danni causati dagli incendi e gli sforzi delle autorità locali per fronteggiare l’emergenza. Lo riferiscono fonti della Cnn. Lo staff di Trump, che lunedì 20 gennaio giurerà come 47esimo presidente degli Stati Uniti, ha discusso con i funzionari locali della California riguardo alla visita, hanno riferito le fonti, anche se non sono stati definiti i dettagli.

Alcuni consiglieri di Trump hanno preso in considerazione l’idea di recarsi nello Stato nei giorni successivi al giuramento del tycoon. La notizia giunge dopo che il governatore della California Gavin Newsom ha inviato una lettera a Trump venerdì scorso invitandolo a esaminare di persona la distruzione provocata dagli incendi. Trump ha ripetutamente criticato la risposta di Newsom e della sindaca di Los Angeles Karen Bass agli incendi e ha chiesto le dimissioni del governatore.

Biden: “Serviranno miliardi di dollari”

Il presidente americano, Joe Biden, afferma che il governo federale coprirà la maggior parte dei costi associati alla devastazione causata dall’incendio di Los Angeles per i prossimi 180 giorni, ma che ci vorranno decine di miliardi di dollari per per rimettere completamente in sesto la città, per cui il Congresso “deve farsi avanti” e fornire finanziamenti.

