L'emittente statale ha mandato in onda il video che mostra l'arsenale dell'esercito

L’esercito dell’Iran ha fatto sapere di aver aggiunto 1.000 “droni strategici” alla propria flotta, in un contesto di tensioni con gli Stati Uniti e Israele. Video trasmessi dalla TV di stato hanno mostrato vari droni in una località sconosciuta, durante un’ispezione del ministro della Difesa iraniano, il generale Aziz Nasirzadeh, e del comandante in capo dell’esercito , il generale Abdul Rahim Mousavi.

Questo sviluppo si verifica in un momento in cui crescono le preoccupazioni per un possibile attacco contro i siti nucleari iraniani. Nei giorni scorsi l’Iran ha condotto esercitazioni di difesa aerea vicino a Natanz e Fordo, le sue principali strutture nucleari.

L’Iran ha lanciato nell’aprile scorso un massiccio attacco con i droni a Israele, in risposta al bombardamento dell’ambasciata di Teheran a Damasco, in Siria.

