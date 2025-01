Mandato di altri cinque anni per il candidato sostenuto dall'opposizione e critico nei confronti dell'Unione Europea e della Nato

Il presidente croato Zoran Milanovic, sostenuto dall’opposizione e critico nei confronti dell’Unione Europea e della Nato, ha vinto ieri a larga maggioranza la rielezione per un altro mandato di cinque anni, sconfiggendo al ballottaggio il candidato del partito conservatore al potere, Dragan Primorac. Secondo i risultati pubblicati dalle autorità elettorali statali croate dopo lo spoglio di oltre il 99% delle schede, Milanovic ha ottenuto oltre il 74% dei voti, rispetto al suo sfidante Primorac, che ne ha ottenuti quasi il 26%.

Milanovic: “Mia rielezione è messaggio al governo”

In un discorso pronunciato dopo la sua rielezione come presidente della Croazia, Zoran Milanovic ha affermato che la sua vittoria è un segno di approvazione e fiducia da parte degli elettori, ma anche un messaggio “sulla situazione nel Paese per coloro che hanno bisogno di sentirlo”. “Chiedo loro (al governo) di ascoltarlo”, ha detto Milanovic, “questo è ciò che i cittadini volevano dire. Questo non è solo sostegno per me“. Il risultato rappresenta infatti una spinta importante per Milanovic, che è un critico del supporto militare occidentale all’Ucraina e un feroce oppositore del primo ministro conservatore Andrej Plenkovic e del suo governo.

