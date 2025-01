Un’esplosione di gas metano ha causato il crollo di una miniera in Pakistan, a Singidi un’area remota nel sudovest del Paese, almeno quattro minatori sono morti e altri nove risultano dispersi sotto le macerie. Lo riferiscono le autorità locali, che hanno avviato un’operazione di salvataggio. Secondo quanto dichiarato da un ispettore delle miniere, Abdul Ghani, l’esplosione è avvenuta giovedì sera a Singidi, una città della provincia del Balochistan.

I soccorritori sono al lavoro per rimuovere i detriti dalla miniera nell’ambito delle operazioni di salvataggio, ma nessuno dei lavoratori è stato ancora raggiunto. Le autorità hanno dichiarato che è stata avviata un’indagine per determinare le cause del crollo.

