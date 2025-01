Gli Stati Uniti annunciano un nuovo pacchetto di aiuti militari per 500 milioni di dollari

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha detto: “Sto facendo tutto il possibile per porre fine a questa guerra con dignità per l’Ucraina e per tutta l’Europa quest’anno e so che posso contare sul vostro sostegno”. Lo ha detto in apertura della riunione del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina a Ramstein. “Porre fine alla guerra è il nostro obiettivo comune. Nostro, non dei russi”, ha detto ancora Zelensky.

Zelensky: “Truppe occidentali strumento per costringere Mosca a pace”

Zelensky ha affermato che l’invio di truppe occidentali in Ucraina potrebbe essere uno degli “strumenti migliori” per “costringere la Russia alla pace”. “Il nostro obiettivo è trovare quanti più strumenti possibili per costringere la Russia alla pace. Credo che tale dispiegamento di contingenti dei partner sia uno degli strumenti migliori”, ha detto Zelensky a Ramstein.

Usa annuncia nuovo pacchetto di aiuti militari da 500 mln di dollari

Gli Stati Uniti forniranno un nuovo pacchetto di aiuti militari da circa 500 milioni di dollari all’Ucraina. Lo ha annunciato il segretario alla Difesa americano, Lloyd J. Austin, in apertura della riunione del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina a Ramstein. “Non dobbiamo mollare. Ecco perché oggi annuncio un altro pacchetto del ‘Presidential Drawdown Authority’, valutato circa 500 milioni di dollari. Include missili aggiuntivi per la difesa aerea ucraina, più munizioni, più munizioni terra-aria e altre attrezzature per supportare gli F-16 ucraini”, ha detto Austin, “sono determinato a fare tutto il possibile per aiutare l’Ucraina a vivere in libertà e sicurezza, e a forgiare un mondo più giusto e dignitoso. E il nostro lavoro insieme deve continuare”.

Kallas: “Ue pronta a sostenere Kiev anche senza Stati Uniti”

L’Alta rappresentante per la politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, ha affermato che l’Unione Europea è pronta ad assumere un ruolo di leadership se finisse il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina. L’Unione europea è pronta a prendere l’iniziativa “se gli Stati Uniti non sono pronti”, ha dichiarato Kallas prima della riunione del gruppo di contatto ucraino a Ramstein. Allo stesso tempo, Kallas si è detta “certa che tutti gli altri membri, e si spera gli Stati Uniti, siano pronti a continuare a sostenere l’Ucraina”. Kallas ha inoltre sconsigliato di speculare sul futuro del sostegno statunitense in questo momento. Secondo Kallas, gli Stati Uniti, indipendentemente da chi sia il presidente, “non hanno alcun interesse a che la Russia diventi la potenza più forte del mondo”.

