Mosca: "Abbattuti 8 missili balistici lanciati da Kiev"

Le discussioni sull’invio di soldati occidentali e di compagnie di difesa private in Ucraina sono state riattivate in Europa. Lo ha appreso il quotidiano francese Le Monde da fonti attendibili. In particolare, preoccupa la prospettiva di un possibile disimpegno a favore di Kiev da parte degli Stati Uniti con l’insediamento di Donald Trump negli Stati Uniti il 20 gennaio 2025.

Le discussioni tra Macron e Starmer

Il dibattito sull’invio di truppe europee in Ucraina ha ripreso vigore nelle ultime settimane, grazie alla visita in Francia e all’incontro con il presidente francese Emmanuel Macron del primo ministro britannico Keir Starmer. “Sono in corso discussioni tra Regno Unito e Francia sulla cooperazione in materia di difesa, in particolare con l’obiettivo di creare un nucleo di alleati in Europa, concentrato sull’Ucraina e sulla sicurezza europea in generale”, ha confidato a Le Monde una fonte militare britannica.

Nelle ultime 24 ore, le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto otto missili balistici lanciati dall’Ucraina. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, come riposta Ria Novosti. “I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto otto missili balistici, sei bombe aeree guidate JDAM di fabbricazione statunitense e 45 droni“, si legge nella nota di Mosca.

Attacco Russia su centro Kharkiv, almeno 23 feriti

Un attacco missilistico russo ha colpito questa mattina il centro di Kharkiv, la seconda città ucraina nel nord-est, ferendo almeno 23 persone. Lo ha affermato il sindaco Ihor Terekhov che ha sottolineato che l’attacco a un’area residenziale densamente popolata è stato condotto da un missile S-400 terra-aria modificato.

