Gli Stati Uniti hanno avvertito Israele che sta violando i termini dell’accordo sul cessate il fuoco in Libano. Lo riporta Ynet, riferendo di averlo appreso da fonti a conoscenza dei dettagli. “Ci sono state violazioni dell’accordo di cessate il fuoco da parte dello Stato ebraico, principalmente con il ritorno visibile e udibile dei droni nei cieli sopra Beirut”, scrive la testata israeliana. Le stesse fonti hanno affermato che, affinché la tregua possa durare, “è necessaria moderazione da tutte le parti”.

Si è aggiunta al coro anche Parigi. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, nel corso della telefonata avuta oggi con il suo omologo israeliano, Gideon Saar, “ha sottolineato la necessità che tutte le parti rispettino il cessate il fuoco in Libano e ha evidenziato gli sforzi della Francia in questa direzione, insieme ai suoi partner americani”. Barrot “ha ribadito che l’accordo sul cessate il fuoco in Libano dovrebbe aprire la strada a un immediato cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al massiccio afflusso di aiuti umanitari”. Il ministro ha dichiarato anche che “la Francia farà la sua parte assumendo nuovi impegni umanitari alla conferenza sugli aiuti umanitari a Gaza al Cairo”. Durante il colloquio telefonico si è discusso della situazione in Siria e del programma nucleare iraniano.

