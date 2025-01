Kiev rivendica raid su un deposito di carburante

Un attacco missilistico russo contro la città di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, ha ucciso almeno 13 civili e ne ha feriti decine. I video postati sul canale Telegram del presidente ucraino Volodymyr Zelensky mostrano i cadaveri e i civili feriti che giacciono in una strada della città disseminata di detriti. Pochi minuti prima dell’attacco, il governatore regionale Ivan Fedorov aveva avvertito della minaccia di “missili ad alta velocità” e “bombe plananti” lanciati contro la regione di Zaporizhzhia.

“I russi hanno colpito Zaporizhzhia con bombe aeree. Si è trattato di un attacco deliberato alla città“. È quanto scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post sui social. “Non c’è niente di più crudele che lanciare bombe aeree su una città, sapendo che i civili comuni ne soffriranno”, aggiunge, “la Russia deve essere messa sotto pressione per il suo terrore. La protezione delle vite in Ucraina deve essere sostenuta. Solo con la forza si può porre fine a questa guerra con una pace duratura”.

Russians struck Zaporizhzhia with aerial bombs. It was a deliberate strike on the city.

As of now, dozens of people are reported wounded. All are receiving the necessary assistance. Tragically, we know of 13 people killed. My condolences to their families and loved ones.… pic.twitter.com/9FiuaqqsZ3

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2025