Sorride Antonio Tajani dopo il rilascio della giornalista Cecilia Sala dal carcere di Evin, a Teheran. “Mi fa particolarmente piacere anche perché sono amico personale del padre, quindi ho seguito anche con particolare apprensione le vicende di questa giovane giornalista”, ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri.

Cecilia Sala libera, Tajani: “Felice di questo lavoro di squadra”

“Ci ho messo, oltre al dovere da ministro, anche un po’ di affetto del padre che è un amico. Sono felice di questo lavoro di squadra, quando si lavora in squadra si lavora nel modo migliore. Fin dal primo giorno avevamo visto giusto, abbiamo fatto quello che si poteva e doveva fare per riportare a casa una cittadina italiana, come facemmo con Alessia Piperno e come abbiamo fatto tanto per riportare a casa altri cittadini italiani anche nei mesi scorsi”, ha aggiunto il leader di Foza Italia.

