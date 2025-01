Palazzo Chigi: "L'aereo che la riporta a casa è decollato da Teheran"

Cecilia Sala è stata rilasciata dal carcere iraniano di Evin. “È decollato pochi minuti fa, da Teheran, l’aereo che riporta a casa la giornalista Cecilia Sala. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia”. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi.

Il caso Cecilia Sala

Le autorità avevano arrestato la 29enne romana la mattina di giovedì 19 dicembre, mentre si trovava a Teheran per svolgere il suo lavoro con un visto giornalisti. Il 30 dicembre le forze dell’ordine avevano confermato che Sala si trovava in prigione per avere violato le leggi della Repubblica islamica dell’Iran. La notizia era stata data dalla Farnesina alcuni giorni dopo Natale.

Le sue condizioni in carcere

Le condizioni in cella erano particolarmente dure. A dirlo è stato il compagno Daniele Raineri che su il Post aveva scritto: “La giornalista italiana Cecilia Sala è sottoposta a un regime di carcere duro nella prigione iraniana di Evin. Dorme sul pavimento con due coperte, una per coprirsi e una sotto. Nella cella non c’è nulla, nemmeno una brandina, soltanto un faro sempre acceso. È in regime di isolamento completo da quattordici giorni e questo vuol dire che non ha contatti con nessuna persona e ha visto soltanto l’ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei, per trenta minuti”.

Il legame con l’arresto di Mohammad Abedini Najafabadi

Il suo arresto, nonostante le smentite di Teheran, è sembrato fin da subito una ritorsione per il fermo a Milano di Mohammad Abedini Najafabadi, sul quale pendeva un mandato internazionale di cattura diramato dagli Stati Uniti. L’Iran aveva chiesto all’Italia “di respingere la politica statunitense di presa di ostaggi” e di “prendere rapidamente le misure necessarie per garantire il rilascio” di Mohammad Abedini, “al fine di evitare che le relazioni bilaterali tra Teheran e Roma subiscano danni a causa dell’ingerenza americana”.

Tajani: “Abedini e Sala? Gli stessi iraniani hanno separato le cose”

“Gli stessi iraniani hanno separato le due cose. Intanto godiamoci il rientro in Italia di Cecilia Sala, una brava giornalista”, ha detto Antonio Tajani parlando a un’edizione straordinaria del Tg1, alla luce della vicenda dell’ingegnere iraniano arrestato lo scorso 16 dicembre a Malpensa su richiesta di Washington.

Tornando sul rilascio di Sala, il vicepremier ha detto: “Mi fa particolarmente piacere anche perché sono amico personale del padre, quindi ho seguito anche con particolare apprensione le vicende di questa giovane giornalista. Ci ho messo, oltre al dovere da ministro, anche un po’ di affetto del padre che è un amico. Sono felice di questo lavoro di squadra, quando si lavora in squadra si lavora nel modo migliore. Fin dal primo giorno avevamo visto giusto, abbiamo fatto quello che si poteva e doveva fare per riportare a casa una cittadina italiana, come facemmo con Alessia Piperno e come abbiamo fatto tanto per riportare a casa altri cittadini italiani anche nei mesi scorsi”.

Meloni: “Gratitudine per chi ha contribuito al rilascio di Cecilia Sala”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime “gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia Sala” in Italia, “permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

Meloni ha sentito i genitori di Sala per comunicare il rientro in Italia

La premier “ha informato personalmente i genitori della giornalista Cecilia Sala” del suo rilascio e del suo rientro in Italia da Teheran “nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa”. Lo comunica una nota di palazzo Chigi.

Tajani: “Diplomazia e lavoro di squadra, Sala torna a casa”

“Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia Sala sta tornando a casa!”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Schlein: “Liberazione Sala riempie di gioia, grazie a governo e diplomazia”

Esulta anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. “La notizia che stavamo aspettando, che speravamo di ricevere il prima possibile. La liberazione di Cecilia Sala è un sollievo, e saperla presto in Italia ci riempie di gioia. Un ringraziamento al governo, al corpo diplomatico, ai servizi e a chi ha lavorato incessantemente in questi 20 giorni di apprensione e angoscia per questo risultato. Ti aspettiamo, Cecilia!”, ha detto la leader dem.

Conte: “Sala torna finalmente a casa, plauso a governo e diplomazia”

“Una bella notizia dopo giorni di tensioni. Cecilia Sala torna finalmente a casa e potrà riabbracciare i suoi familiari. Un plauso a tutta la nostra filiera: dal governo, alla diplomazia, ai servizi che hanno reso possibile questo risultato”, ha detto il presidente M5S Giuseppe Conte sui social.

Ue: “Soddisfatti della liberazione di Sala, buona notizia”

“Ho appena saputo con soddisfazione della liberazione della giornalista Cecilia Sala. E’ una notizia davvero bella e vogliamo condividere con voi la nostra soddisfazione di questa notizia”. Lo ha detto la portavoce capo della Commissione europea Paula Pinho aprendo il briefing quotidiano con la stampa.

