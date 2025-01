Ha dell’incredibile la storia di un 23enne di Melbourne, disperso in una zona remota montuosa nelle Snowy Mountains, nello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud. Il giovane è stato tratto in salvo ed è sopravvissuto mangiando due barrette di muesli, bacche e bevendo acqua di torrente. Hadi Nazari, uno studente di medicina, era scomparso il 26 dicembre quando si era separato da due compagni di escursione per scattare delle foto nel Parco nazionale di Kosciuszko. È stato salvato dopo essersi avvicinato a un gruppo di escursionisti il pomeriggio dell’8 gennaio, dicendo di essersi perso e di avere sete. Nazari è stato trovato a 10 chilometri di distanza, muovendosi in un terreno ripido e densamente boscoso, rispetto a dove era stato visto l’ultima volta. Circa 300 persone hanno partecipato alle sue ricerche dal giorno della scomparsa. “È il 14° giorno che lo cerchiamo. È incredibile che sia uscito e che sia di buon umore e in ottime condizioni”, ha dichiarato l’ispettore di polizia Josh Broadfoot. E’ sopravvissuto per due settimane in una zona montuosa remota mangiando due barrette e delle bacche. Hadi Nazari, uno studente di medicina, era scomparso il 26 dicembre nelle Snowy Mountains, nello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud Si era separato da due compagni di escursione per scattare delle foto nel Parco nazionale di Kosciuszko. È stato salvato dopo essersi avvicinato a un gruppo di escursionisti, dicendo di essersi perso e di avere sete

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata