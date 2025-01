Secondo il dipartimento di Stato avrebbe "avvantaggiato sé stesso e il suo partito a spese del popolo ungherese"

Gli Stati Uniti annunciano di aver sanzionato l’alto funzionario del governo ungherese Antal Rogan, capo di gabinetto del presidente Viktor Orban, per il suo coinvolgimento in atti di corruzione, nell’ambito del programma di sanzioni Global Magnitsky. “Durante il suo mandato come funzionario del governo, incluso quello di ministro responsabile dell’Ufficio di gabinetto di Orban – annuncia il dipartimento di Stato Usa -, Rogan avrebbe orchestrato piani progettati per controllare settori strategici dell’economia ungherese“. Rogan, sostengono gli Stati Uniti, “ha svolto un ruolo centrale nell’abilitare in Ungheria un sistema che ha avvantaggiato lui stesso e il suo partito a spese del popolo ungherese“. Per gli Usa, “l’attività di Rogan è emblematica del più ampio clima di impunità in Ungheria, dove elementi chiave dello Stato sono stati catturati da oligarchi e attori antidemocratici”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata