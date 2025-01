Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato alla Messa della Vigilia del Natale ortodosso nella Chiesa del Grande Martire Giorgio il Vittorioso sulla collina Poklonnaya a Mosca. Alla funzione erano presenti soldati reduci dalla guerra in Ucraina e familiari dei militari. Successivamente Putin si è recato nella cattedrale di Cristo Salvatore per incontrare il patriarca di Mosca e di tutta la Russia Kirill, che aveva officiato la celebrazione nella principale chiesa della capitale russa. La Chiesa Ortodossa di Russia, come quelle di Serbia e Ucraina, celebra la nascita di Gesù il 7 gennaio e l’Epifania il 19 gennaio, secondo il calendario giuliano.

