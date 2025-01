All’aeroporto di Teheran, una giovane donna senza velo è stata rimproverata da un mullah per il suo abbigliamento considerato non conforme alle norme islamiche. La ragazza, non si è lasciata intimidire: si è avvicinata al religioso, gli ha strappato il turbante dal capo e, dopo averlo srotolato, lo ha indossato come velo. Nel frattempo, ha continuato a protestare e a esprimere la propria rabbia. La scena, ripresa in un video, è stata condivisa sui social da Masih Alinejad, nota giornalista iraniana e attivista per i diritti delle donne, nonché presidente del Women’s Liberty Congress (WLCongress). “Una donna coraggiosa all’aeroporto Mehrabad di Teheran ha affrontato un religioso che la molestava perché non indossava l’hijab. In un atto di straordinaria sfida, gli ha tolto il turbante e lo ha indossato come una sciarpa, trasformando l’oppressione in resistenza”, ha scritto l’attivista su X. “Per anni, i chierici hanno sostenuto che i loro turbanti e le loro vesti fossero sacri e intoccabili, ma questo gesto di protesta ha infranto quel mito. Le donne iraniane sono esauste e furiose per l’apartheid di genere,” ha concluso Alinejad.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata