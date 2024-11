È diventato virale sui social il video di una ragazza iraniana che si è spogliata per protesta all’Università di Teheran. La giovane era stata ripresa dalla polizia dell’ateneo per via del suo abbigliamento ritenuto non idoneo visto che non indossava l’Hijab. In protesta a questo atteggiamento la ragazza si è quindi spogliata rimanendo in intimo nel cortile dell’ateneo. Le immagini, immortalate da una finestra dell’Università, sono state postate sui social diventando immediatamente virali.

