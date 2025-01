L'aggressore è riuscito a fuggire ed è caccia all'uomo

Intorno ale 17:45 un uomo mascherato e armato ha fatto irruzione in una fabbrica di Bad Friedrichshall (Baden-Württemberg), in Germania, a conduzione familiare che produce ingranaggi di precisione da oltre 50 anni e ha aperto il fuoco. Secondo la polizia, riporta Bild, due uomini sono stati uccisi dai colpi sparati dall’arma dell’uomo con la maschera, e un altro è rimasto gravemente ferito.

Secondo i primi accertamenti le vittime sarebbero dipendenti dell’azienda. La polizia ha risposto con un grosso contingente: in azione anche un elicottero e la squadra per le operazioni speciali (Sek). L’aggressore è riuscito a fuggire ed è in corso una caccia all’uomo. La polizia ritiene che si sia trattato di un autore solitario. Alcuni posti di blocco sono stati istituiti anche a Bad Friedrichshall. La polizia ha annunciato sul X che non c’è pericolo per la popolazione. Gli agenti hanno portato fuori dall’edificio i dipendenti della ditta Hänel e li hanno interrogati in una vicina stazione di servizio.

