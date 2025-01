I cristiani ortodossi si sono radunati nella Cattedrale di San Giorgio a Istanbul per celebrare l’Epifania, con una cerimonia officiata dal Patriarca Ecumenico Bartolomeo I, di nazionalità greca considerato il primo tra pari tra i patriarchi ortodossi. Il rito cattolico romano commemora la visita e l’adorazione dei Magi al Bambino Gesù mentre i cristiani ortodossi il 6 gennaio ricordano il Battesimo di Cristo. La liturgia prevede anche una benedizione solenne delle acque, durante la quale i membri della congregazione gareggiano per recuperare una croce di legno lanciata da un sacerdote ortodosso. Il Patriarca di Costantinopoli è a capo di diverse chiese greco-ortodosse in tutto il mondo, inclusa l’Arcidiocesi greco-ortodossa d’America.

