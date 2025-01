Il repubblicano ha ottenuto i 218 voti necessari per la sua riconferma

Il repubblicano Mike Johnson è stato rieletto speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Contrariamente a quanto era stato indicato in precedenza, la prima votazione, nella quale Johnson aveva raccolto 216 voti, contro i 215 del leader della minoranza democratica Hakeem Jeffries, con tre voti repubblicani in sospeso, non era stata chiusa ufficialmente. Johnson è così riuscito a recuperare due voti dei dissidenti repubblicani, ottenendo i 218 voti necessari per la sua riconferma.

Trump: “Congratulazioni a Johnson, sarà un grande speaker”

“Congratulazioni allo speaker Mike Johnson per aver ricevuto un voto di fiducia senza precedenti al Congresso”. Lo scrive Donald Trump su Truth Social, commentando la conferma di Johnson. “Mike sarà un grande speaker e il nostro Paese ne trarrà beneficio“, aggiunge il presidente eletto

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata