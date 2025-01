Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump è “forte e imprevedibile” e queste qualità possono essere un fattore decisivo nel suo approccio politico all’invasione della Russia in Ucraina, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “La fase ‘calda’ della guerra può finire abbastanza rapidamente, se Trump è forte della sua posizione”, ha detto Zelensky in un’intervista alla televisione ucraina nella tarda serata di ieri, riferendosi ai combattimenti sul campo di battaglia. “Il dispiegamento di truppe europee per mantenere la pace in Ucraina non dovrebbe escludere il futuro dell’Ucraina nella Nato”, ha aggiunto il leader ucraino, “ma ho sollevato una questione, dicendo che non abbiamo sentito quali Paesi specifici si uniranno a questa iniziativa, e se gli Stati Uniti saranno presenti”.

