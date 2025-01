Si tratta di quattro infermieri e un agente penitenziario

Il detenuto che nel carcere di Arles aveva preso in ostaggio cinque persone si è arreso e la vicenda si è conclusa senza causare feriti. Lo ha appreso dalla questura l’emittente Bfmtv. A breve parleranno il prefetto di polizia e il pubblico ministero, nonché il sindaco di Arles. Il ministro della giustizia francese Gerald Darmanin ha fatto sapere che l’uomo è stato arrestato.

Polizia, detenuto ha preso ostaggi perché voleva uscire dal carcere

Il detenuto che nel carcere di Arles aveva preso in ostaggio 5 persone ha commesso l’azione per il suo desiderio di “uscire di prigione”. Lo ha detto il capo della polizia della regione Bouche-du-Rhone, Pierre-Édouard Colliex. Lo riferisce Bfmtv. I pensieri del detenuto, ha aggiunto, si sono rivelati piuttosto “incoerenti”.

La vicenda: detenuto prende in ostaggio 5 persone

Una presa di ostaggi è in corso nel carcere di Arles, nel sud della Francia. Un detenuto, in possesso di un’arma da taglio, sta trattenendo alcuni membri del personale penitenziario: tra cui quattro membri del personale medico e un agente. La polizia è mobilitata sul posto e le squadre di intervento regionali stanno arrivando. Secondo il quotidiano regionale La Provence è stato attivato il Raid, un’unità specializzata di intervento della polizia nazionale.

Liberato uno degli ostaggi

Uno dei cinque ostaggi presi da un detenuto nel carcere di Arles, nel sud della Francia, è stato liberato. Lo riferiscono i media francesi. Si tratta di uno dei quattro operatori sanitari. Il medico è stato rilasciato poco prima delle 15. Il detenuto, identificato come Irwing S., lo avrebbe minacciato insieme agli altri ostaggi con picconi costruiti artigianalmente. Il personale di polizia si è posizionato attorno al carcere, in attesa dell’intervento delle squadre regionali di intervento e sicurezza (Eris). Per il momento la situazione “resta calma”, ha assicurato una fonte della polizia a Le Parisien.

Darmanin: “Mobilitate tutte le nostre risorse”

“Nel carcere di Arles sono tenute in ostaggio 5 persone, tra cui 4 infermieri e un agente penitenziario”. È quanto fa sapere sui social il ministro della Giustizia francese Gerald Darmanin. “Abbiamo mobilitato tutte le nostre risorse per affrontare la situazione”, aggiunge, “sto monitorando gli sviluppi della situazione in tempo reale”.

5 personnes sont retenues en otage à la maison centrale d’Arles, dont 4 personnels soignant et un agent pénitentiaire. Nous avons mobilisé tous les moyens pour y faire face. Je suis en temps réel l’évolution de la situation. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 3, 2025

Il detenuto

Il detenuto ha una lunga storia di problemi psichiatrici. Lo ha riferito una fonte giudiziaria a Le Parisien. L’uomo è descritto come “molto impulsivo” e “violento” e ha già avuto “problemi di violenza durante la detenzione”. Originario della Guyana francese è stato condannato per stupro. Secondo le prime informazioni, il sequestro è iniziato nell’infermeria del carcere di Arles intorno alle 11.30, durante il trattamento abituale del detenuto. La fonte giudiziaria ha riferito che il detenuto, di 37 anni, dovrebbe essere rilasciato nel 2031. Non presenta “un profilo terroristico” e si ritiene che il sequestro sia avvenuto dopo gli è stato rifiutato il trasferimento in un altro carcere.

